بلينكن يدعو الحوثيين إلى إظهار التزامهم بوقف الحرب في اليمن

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الاثنين، إن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.وفي كلمة بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينغ للمنطقة، قال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: "السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب".