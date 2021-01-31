الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة نوره بنت فهد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود اليوم الأحد، وأنه سيتم الصلاة على الفقيدة غدا الاثنين. الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة نوره بنت فهد آل سعودالديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود". وأضاف: "سيصلى عليها إن شاء الله غدا الاثنين"، من دون أن يحدد مكان الصلاة والدفن.