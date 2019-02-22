الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي ،الجمعة، وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز بنت محمد بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فانتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأوضحت أنه سيصلى عليها، اليوم الجمعة، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.