سامح شكري يتوجه إلى الرياض حاملا رسالة من السيسي إلى العاهل السعودي

توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.