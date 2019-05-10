نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب
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نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب

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العرب اليوم - نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب

وزير الدفاع الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب

 

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نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب



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نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب نائب وزير الدفاع الأميركي يؤكد من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على مصالح واشنطن سيواجه بالرد المناسب



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