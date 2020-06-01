323 حالة كورونا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة في اليمن، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 323.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات في محافظة مأرب، وحالة واحدة في كل من المهرة وأبين، و3 حالات في عدن.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاتين في محافظة لحج وحالة شفاء في محافظة المهرة ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة و14 حالة شفاء.