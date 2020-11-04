تقدم لبايدن على ترامب في ويسكونسون وحملة الرئيس تطلب إعادة فرز للأصوات
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تقدم لبايدن على ترامب في ويسكونسون وحملة الرئيس تطلب إعادة فرز للأصوات

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العرب اليوم - تقدم لبايدن على ترامب في ويسكونسون وحملة الرئيس تطلب إعادة فرز للأصوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

كشف بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الرئيس سيطلب إعادة فرز للأصوات في ولاية ويسكونسن، بعد تقارير عن حدوث مخالفات في مقاطعات الولاية".وقال ستيبين، في بيان إنه "على الرغم من استخدام استطلاعات الرأي السخيفة كتكتيك لقمع الناخبين، إلا أن ولاية ويسكونسن كانت سباقا ضعيفا كما كنا نعلم دائما أنه سيكون كذلك"، مشيرا الى أنه "كانت هناك تقارير عن حدوث مخالفات في العديد من مقاطعات ويسكونسن مما يثير شكوكا جدية حول صحة النتائج. الرئيس في حدود العتبة لطلب إعادة الفرز وسنفعل ذلك على الفور".

كما كشف مركز إديسون، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حصل على 49.4% مقابل 48.8% لترامب بعد إحصاء 99% من أصوات ويسكونسن.وفي السياق، أعلنت مسؤولة اللجنة العليا في ويسكونسن أن عمليات الفرز والعد تتم بشفافية ونزاهة في ظل متابعة من مندوبي الحملتين. ويمكن للجميع متابعة سير الفرز على الهواء، لافتة الى أنها عملية شاقة.

 

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تقدم لبايدن على ترامب في ويسكونسون وحملة الرئيس تطلب إعادة فرز للأصوات تقدم لبايدن على ترامب في ويسكونسون وحملة الرئيس تطلب إعادة فرز للأصوات



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