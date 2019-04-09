3 رسائل من السيسي خلال مؤتمر صحفي مع ترامب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استضافته في البيت الأبيض.وقال السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن التحدث مع الرئيس الأمريكي أحدث نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وأمريكا.

وأكد السيسي أن العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها على مدار سنوات طويلة، ونسعى لتطويرها في جميع المجالات، وقال: كل الشكر والتقدير والتحية للرئيس الأمريكي على تحسن العلاقات بين مصر وأمريكا".

وتابع: نشكر الرئيس الأمريكي على دعمه لمصر في المجالات المختلفة، ونحن نسعى لتعزيز العلاقات في المجالات العسكرية والثقافية والسياسية".

ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه أحرز تطورا كبيرا مع مصر فى ملف مكافحة الإرهاب، وونحن شركاء فى العديد من المجالات منها التجارية وغيرها من العلاقات فى كافة المجالات، ولم يكن لدينا علاقات أفضل من تلك العلاقات. كما أشاد ترامب بزيارة قرينته للقاهرة ومشاهدة الأهرامات، مؤكدا أنها استمتعت كثيرا بتلك الزيارة، وأنها حقا إحدى عجائب الدنيا السبع وتستحق الزيارة والمشاهدة.

وتجري حاليا جلسة مباحثات بين عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات مع دونالد ترامب لبحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها خاصة في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وتشهد المباحثات استعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة ما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها وأهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف.