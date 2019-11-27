فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي
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فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي

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العرب اليوم - فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي

فرنسا تحذر إيران
باريس - العرب اليوم

فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي

 

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فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي



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