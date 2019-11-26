مقتل 13 عسكريا فرنسا الأثنين في عملية ضد متشددين في مالي

أعلنت باريس مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث لطائرة مروحية أثناء تنفيذ مهمة ضد متطرفين في مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العسكريين الفرنسيين قتلوا في حادث حصل أمس الاثنين.







