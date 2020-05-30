إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالتين اثنتين في إحصائية أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بـ4 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27125 شخصا.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو.

وسجلت إسبانيا بالتالي 7 وفيات خلال الأيام الـ3 الأخيرة، وذلك بعد تجاوز هذا الرقم على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 664 حالة جديدة، مقابل 1137 في 28 مايو و658 في 29 مايو، لتصل الحصيلة العامة من 238564 إلى 239228.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والسادسة من حيث الإصابات.

المصدر: وكالات