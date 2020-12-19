قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل شابين فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من مدينة جنين وأفادت مصادر محلية في جنين ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة واعتقلت الشابين يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي.