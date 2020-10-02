متحدثة في البيت الأبيض تعلن أن الرئيس الأميركي ترامب سيشارك في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة في البيت الأبيض قولها إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في انتخابات نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة.وأضافت أن الرئيس "يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".