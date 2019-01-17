وزارة الخارجية الروسية تنصح رعاياها بالإمتناع عن السفر إلي قطاع غزة

أوصى مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى قطاع غزة بسبب تدهور الوضع الأمني.موسكو — سبوتنيك.

نشرت الخارجية الروسية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع الأمني في غزة والتدابير التي اتخذها الجانبين المصري والإسرائيلي لمنع الخروج من القطاع، نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن القيام بأية رحلات إلى المنطقة المذكورة، بما في ذلك ما يخص الشؤون العائلية والإنسانية".

اقرأ أيضا: إسرائيل تطلق مناورات عسكرية على حدود غزةهذا وبدأ الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مناورات بالقرب من الحدود الشمالية مع قطاع غزة، تحاكي عدة سيناريوهات في مواجهة أي اعتداء، مشيرا إلى أنه سيتم سد بعض محاور الطرق في المنطقة على فترات.يذكر أن الحدود على قطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة أسبوعيا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي،

التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما، حيث قتل نحو 300 فلسطيني وأصيب نحو 23 ألف برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تصديه للمسيرات التي امتدت على طول الشريط الحدودي الشرقي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

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