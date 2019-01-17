الجيش اللبناني يعلن توقيف أمريكي تسلل من إسرائيل إلى لبنان‎

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف مواطن أميركي تسلل من إسرائيل إلى لبنان، وفتح تحقيقًا معه في حادثة نادرة بين الدولتين اللتين في حالة حرب. ويأتي ذلك، بعد أيام على إعلان إسرائيل اكتشاف كل الأنفاق التي تتهم حزب الله اللبناني بحفرها عبر الحدود. وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه “بعد عمليات بحث