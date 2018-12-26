بيان عاجل من روسيا بشأن الانسحاب الأميركي من سورية

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن قرار الولايات المتحدة الأميركية بسحب قواتها من سوريا لم يحدد جدول زمني محدد للتنفيذ.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "قرار واشنطن بسحب القوات من سوريا عليه المساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة للوضع ولا يوجد وضوح في الجدول الزمني للانسحاب من سوريا".

وتابع البيان: "يتوجب على السلطات السورية السيطرة على الأراضي التي سيخرج منها الأمريكيون لكن من غير المعروف شيء عن الاتصالات بين واشنطن ودمشق".