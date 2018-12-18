موسكو تنفي نية إنشاء قواعد عسكرية في إفريقيا

نفى مدير القسم الإفريقي، بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيمارسكي، أن تكون بلاده تنوي إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا في الوقت الحالي.

وقال كيمارسكي "لا يجري الحديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في بلدان إفريقية"، واشار إلى أن تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الإفريقية له تاريخ طويل، ويعتبر أحد أهم مجالات التعاون منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.

وأضاف أن جيوش العديد من الدول الإفريقية بنيت حسب النموذج السوفيتي، وتتجهز بالأسلحة السوفيتية ولاحقاً الروسية، وأكد أن الدول الإفريقية تهتم بمواصلة هذا التعاون العسكري مع روسيا، وموسكو أيضاً منفتحة على هذا التعاون.

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