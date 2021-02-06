أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في قدرة الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وفق ما أوردته الرئاسة المصرية اليوم السبت. إقرأ المزيد إثيوبيا تحث على مواصلة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي إثيوبيا تحث على مواصلة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وأشار بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إلى أن تصريحات السيسي هذه جاءت في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر نظام الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

وركز الرئيس المصري في كلمته هذه على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة التي تبذلها دول القارة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصادياتها، وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي. كما تطرق الرئيس المصري إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الإفريقي، فضلا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الإفريقية لعام 2063.

كما توجه السيسي بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل وملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الأفريقي، معربا عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.