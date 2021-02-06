السودان تعلن أن أي ملء أحادي الجانب لسد النهضة في يوليو يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي
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السودان تعلن أن أي ملء أحادي الجانب لسد النهضة في يوليو يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي

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العرب اليوم - السودان تعلن أن أي ملء أحادي الجانب لسد النهضة في يوليو يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي

سد النهضة الإثيوبي
الخرطوم - العرب اليوم

 قال وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو يمثل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني".  وأضاف عباس أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء".

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السودان تعلن أن أي ملء أحادي الجانب لسد النهضة في يوليو يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي السودان تعلن أن أي ملء أحادي الجانب لسد النهضة في يوليو يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي



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