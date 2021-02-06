السودان تعلن أن أي ملء أحادي الجانب لسد النهضة في يوليو يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو يمثل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني". وأضاف عباس أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء".