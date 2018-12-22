لورينتي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في مرمي العين

ضاعف لورينتي نجم ريال مدريد نتيجة مباراة الملكي أمام العين الإماراتي لهدفين دون رد في المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات 2018

وجاء هدف لورينتي من قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 60 ليعلن عن ثاني أهداف الريال بعدما سجل الهدف الاول أفضل لاعب في العالم الكرواتي لوكا مودريتش.