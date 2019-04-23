قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44%

وإن الاستفتاء جرى في مناخ ديمقراطي مفعم بالحرية، وخرج بصورة تليق بمصر وتاريخها واسمها، مضيفًا أن المشاركة الجادة والإقبال الكثيف يعكس وعى الشعب وفهمه للديمقراطية وممارسة حقه الدستورى، وأن المشاركة رسالة تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات



