الوطنية للانتخابات تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44
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"الوطنية للانتخابات" تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44%

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العرب اليوم - "الوطنية للانتخابات" تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44%

الهيئة الوطنية للانتخابات
القاهرة - العرب اليوم

 قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44%
وإن الاستفتاء جرى في مناخ ديمقراطي مفعم بالحرية، وخرج بصورة تليق بمصر وتاريخها واسمها، مضيفًا أن المشاركة الجادة والإقبال الكثيف يعكس وعى الشعب وفهمه للديمقراطية وممارسة حقه الدستورى، وأن المشاركة رسالة تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات
 
 

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الوطنية للانتخابات تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44 الوطنية للانتخابات تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44



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الوطنية للانتخابات تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44 الوطنية للانتخابات تعلن أن 27 مليون شاركوا في الاستفتاء بنسبة مشاركة 44



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