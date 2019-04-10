الجيش الليبي:28 قتيلا و92 جريحا في صفوفنا منذ انطلاق العمليات العسكرية

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​ أن " كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس ولا وجود لأسرى أو مفقودين في صفوفنا".

كما أعلن في مؤتمر صحفي ان 28 قتيلا 92 و جريحا في صفوفنا منذ انطلاق العمليات العسكرية.

وأكد المسماري أنه "فرضنا السيطرة على مطار طرابلس وبعد اليرموك المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي"، لافتا إلى ان " قواتنا تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وشرق العاصمة".