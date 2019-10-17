نائب ترامب يعلن من أنقرة عن وقف إطلاق النار في سوريه

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا.

وجاء إعلان بنس في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.