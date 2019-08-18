بايرن ميونخ يعزز صفوفه بصفقة فرنسية جديدة

قال بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه ضم لاعب الوسط ميكيل كويزانس من غريمه المحلي بروسيا مونشنغلادباخ بعقد يمتد لـ5 مواسم حتى 2024.

وانضم لاعب منتخب فرنسا تحت 20 عامًا إلى مونشنغلادباخ في 2017 واختير أفضل لاعب في الفريق في أول موسم له في الدوري.

وقال حسن صالح حمديتش المدير الرياضي ببايرن ميونخ: ”إنه موهوب للغاية ويملك إمكانات رائعة. ميكيل يريد التطور معنا ونحن مقتنعون أننا سنكون سعداء بوجوده“.

ولم يوضح بايرن ميونخ القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن بطل الدوري سيدفع 10 ملايين يورو {11 مليون دولار} لضم اللاعب الفرنسي.

وأصبح كويزانس ثالث لاعب فرنسي ينضم إلى بايرن ميونخ هذا الصيف بعد الثنائي الفائز بكأس العالم 2018 لوكا هرنانديز وبنيامين بافارد.

كما أنه ليس آخر لاعب وسط ينضم لبايرن ميونخ إذ من المتوقع أن يوقع البرازيلي فيليب كوتينيو، صاحب أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، عقدًا لمدة عام على سبيل الإعارة من الفريق الكتالوني خلال الأيام المقبلة.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز تشكيلته إذ كان أقل نشاطًا في فترة الانتقالات الصيفية من بروسيا دورتموند أبرز منافسيه على اللقب.

وسقط بايرن ميونخ في فخ التعادل 22 مع ضيفه هيرتا برلين في افتتاح الدوري يوم الجمعة فيما سحق بروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 51 أمس السبت