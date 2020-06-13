تراجع في وتيرة الإصابات اليومية بكورونا على مدار الأسبوع في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 حالات وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، اليوم السبت: "عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم".

وأضاف أنه من بين الحالات التي رصدت، 281 حالة لمواطنين كويتيين، والباقي لمقيمين من جنسيات مختلفة.

ولفت المتحدث إلى أن مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 25882 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء 834 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد السند أن عدد المسحات التي أخذت خلال يوم بلغ 2159، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوص حتى الآن 332288.

المصدر: وكالات