الكويت تسجل 25882 حالة شفاء بتعافي 834 إصابة من كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن .