وفيات كورونا بالبرازيل تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالميًا

سجلت البرازيل 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد الوفيات 909 حالات فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 828 ألف.

وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشي الفيروس في البرازيل.