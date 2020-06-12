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تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بكورونا في نيجيريا

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العرب اليوم - تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بكورونا في نيجيريا

فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»
أبوجا ـ العرب اليوم

 سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد الى 14،554.

وأكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و 387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.

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تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بكورونا في نيجيريا تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بكورونا في نيجيريا



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