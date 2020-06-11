البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيحة فيروس كوفيد-19

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40,919 , فيما بلغ عدد الإصابات 802,828.