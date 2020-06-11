البرازيل ما زالت ثالثة أعلى وفيات بكورونا في العالم وتقترب من 40 ألف حالة

أعلنت البرازيل اليوم الأربعاء تسجيل 1274 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل وفياتها إلى 39680، في ثالث أعلى معدل وفاة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية 772416 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز