روسيا تسجل 8404 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت روسيا اليوم 8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 493657.

وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بأن 216 شخصًا توفوا بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6358.