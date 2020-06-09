روسيا تسجل 8595 إصابة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8595 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و117 وفاة.

وذكر مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 485.253 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 6088 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 242.397 حالة.