اليابان تسجل حالتي وفاة و37 إصابة بكورونا

سجلت اليابان حالتي وفاة و 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم أنه بعد تسجيل هذه الحالات ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219، والوفيات إلى 918.