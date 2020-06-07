اليابان تسجل حالتي وفاة و23 إصابة بكورونا

سجلت اليابان حالتي وفاة و23 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم أن بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17182، والوفيات إلى 916 حالة وفاة.