إسبانيا تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 241 ألفا و 310 حالات يوم السبت، وذلك بعد تسجيل 164 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 27135، وذلك بعد تسجيل 67 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضي.