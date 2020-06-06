تايلاند تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات

سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند إلى 3104 حالات إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.