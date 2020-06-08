روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.

وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 3957 شخصا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصا.

وتشير بيانات المركز، إلى أن 36,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو البؤرة الأكبر لتفشي الوباء في البلاد، تراجع مؤشر الوفيات اليومية من 55 أمس إلى 51 اليوم، تزامنا مع انخفاض حالات الشفاء الجديدة من 2283 أمس إلى 1633 اليوم، بينما شهدت الزيادة اليومية للإصابات ارتفاعا طفيفا من 1956 أمس إلى 2001 اليوم.

وبلغت حصيلة حالات كورونا في المدينة حتى الآن 197018 إصابة و2970 وفاة و104374 حالة شفاء.

المصدر: RT