روسيا تسجل 8984 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت روسيا 8984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467 ألفا و673 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا اليوم بأنه سجل 134 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 5859 وفاة.