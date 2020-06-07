روسيا تسجل 134 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 134 وفاة و8984 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الحالات إلى 5859 وفاة و467673 إصابة.

بذلك شهد معدل الوفيات اليومية تراجعا ملموسا مقارنة مع 197 حالة في اليوم السابق، بينما أظهر مؤشر الإصابات استقرارا مع زيادة طفيفة بواقع 129 حالة على أساس يومي.

وسجل عدد حالات الشفاء تراجعا لافتا مقارنة مع اليوم السابق، حيث تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5343 شخصا مقابل 8708 في الإحصائية السابقة، لتبلغ الحصيلة 226731، حسبما جاء في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 38,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو حافظت مؤشرات تفشي الوباء على الاستقرار مع تراجع طفيف، حيث تم تسجيل 55 وفاة جديدة مقابل 58 أمس، و1956 إصابة مقابل 1992، لتصبح الحصيلة 2919 وفاة و195017 إصابة.

وانخفض عدد المتعافين الجدد أيضا من 3073 أمس إلى 2283 اليوم وبلغ إجمالي حالات الشفاء في المدينة 102714.

المصدر: RT