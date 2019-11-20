نظام إيران يستخدم الإنترنت.. ويحجبه عن الشعب!

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، قادة النظام الإيراني باحترام الشعب ورفع الحظر المفروض على الإنترنت.

وقالت الخارجية الأميركية على تويتر "بينما مر أكثر من 90 ساعة على إغلاق الإنترنت عن الشعب الإيراني، يستخدمه قادة النظام المنافقون في الدعاية لهم".

وأعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري، الأربعاء، أنه لا يعلم بتوقيت عودة الإنترنت في البلاد". وقال: "لا علم لدي بتوقيت عودة الإنترنت للبلاد، لكنه سيعود حتما في وقت قريب".

إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير السويسري في طهران بسبب تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي عبر فيها عن دعمه للمحتجين الذين تظاهروا في إيران عقب رفع أسعار البنزين، بحسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء.

وقالت إيران للسفير الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران وواشنطن، إن التصريحات الرسمية الأميركية تدخل في الشأن الداخلي الإيراني.

وكان بومبيو اعتبر في تغريدة على "تويتر"، الثلاثاء، أن الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تبدأ حكومته في احترام حقوق الإنسان الأساسية والتخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الخيار في يد النظام الإيراني. وتابع قائلا إن أميركا تتابع عن كثب ما يحدث في إيران، مبديا قلق بلاده من تقارير تتحدث عن عشرات القتلى، ودان بقوة ما يتعرض له المحتجون على أيدي قوات الأمن. ودعا السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمة الإنترنت.

وشهدت إيران منذ مساء الجمعة، وعلى مدى 5 أيام، احتجاجات عارمة ضد قرار حكومي برفع أسعار البنزين.