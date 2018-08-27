قوات الجيش اليمني تحرر منطقة الهشم جنوب غربي اليمن

قوات الجيش اليمني تحرر منطقة الهشم بمديرية ماوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين .
GMT 00:33 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسهجوم مسلح على كمين أمني في أسوان
GMT 09:03 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالقوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم ثلاثة أسرى محررين
GMT 06:43 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسوفاة السناتور الأميركي جون ماكين
GMT 05:42 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسإصابة المئات من الفلسطينيين جراء استهداف من قبل قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة
GMT 05:39 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسمقتل 18 شخصًا في حريق فندق بالصين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك