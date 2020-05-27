الهند تسجل 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 151767 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن عدد حالات الوفاة بلغت 4337 حالة بعد تسجيل 170 حالة وفاة جديدة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 64426 حالة.