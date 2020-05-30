إيران تلزام المواطنين بارتداء الكمامات في طهران

شددت طهران الإجراءات لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في محطات وقطارات الأنفاق، وذلك بعد تسجيل حالات كثيرة لمواطنين لا يرتدون الكمامات في وسائل النقل العام.

وقال نائب محافظ طهران، مناف هاشمي، إن قوات من الشرطة، وشرطة المترو، وممثلين عن البلدية، سينتشرون في محطات المترو منذ اليوم السبت، لمنع أي مواطن من دخول المترو من دون ارتداء كمامة.

من جانبه قال قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة طهران تقلص بنحو 13.5% ، مشيرا إلى أن 292 تعافوا من الإصابة بالفيروس وغادروا المشافي خلال الساعات الـ24 الماضية.

إلا أن المسؤول الإيراني وصف الوضع الصحي في العاصمة الإيرانية على أنه "ليس على النحو المطلوب"، وحث المواطنين على التقيد أكثر بالارشادات الصحية في الدوائر الرسمية، مع عودة العمل فيها بكافة طاقتها.

واعتبارا من صباح اليوم عادت الدوائر الرسمية في إيران للعمل بكافة موظفيها، بعد أن كانت تعمل بثلثي الموظفين، كما تقرر إعادة فتح المساجد في كافة أنحاء البلاد.

المصدر: RT