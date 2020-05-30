إيران تسجل 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 57 شخصا جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2282 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الفيروس إلى 7734 حالة وفاة، وحصيلة المصابين إلى 148950 مصابا.

وقالت الوزارة إن 2533 مصابا بفيروس كورونا يعانون من حالة صحية حرجة في غرف العناية المشددة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران إلى 116827 شخصا.

وقالت وزارة الصحة إن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر، أما أقاليم أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، أصفهان، هرمزغان فتشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات.

المصدر: RT