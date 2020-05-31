ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 69429 حالة وتسجيل 88 حالة وفاة جديدة

أعلنت باكستان اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 69429 حالة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1463 وفاة، بعد تسجيل 88 وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثلت للشفاء 25271 حالة، وتخضع 42742 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان هي 28245 حالة في إقليم السند، و24104 حالة في إقليم البنجاب، و9540 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و4193 حالة في إقليم بلوشستان، و2418 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و678 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و251 حالة في إقليم كشمير الحرة.