مسؤول في الإدارة الأميركية "أعتقد أن وقف إطلاق النار في شمال سورية لا يزال صامدا ونعمل مع الأتراك للسماح بممرات إنسانية وللإبقاء على مراكز احتجاز داعش آمنة"