وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين قرب الحدود مع سوريا بعد هجوم بقذائف الهاون قرب قاعدة عسكرية
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وزارة الدفاع التركية: مقتل جنديين قرب الحدود مع سوريا بعد هجوم بقذائف الهاون قرب قاعدة عسكرية

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العرب اليوم - وزارة الدفاع التركية: مقتل جنديين قرب الحدود مع سوريا بعد هجوم بقذائف الهاون قرب قاعدة عسكرية

وزارة الدفاع التركية
أنقرة - العرب اليوم

وزارة الدفاع التركية: مقتل جنديين قرب الحدود مع سوريا بعد هجوم بقذائف الهاون قرب قاعدة عسكرية.

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وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين قرب الحدود مع سوريا بعد هجوم بقذائف الهاون قرب قاعدة عسكرية وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين قرب الحدود مع سوريا بعد هجوم بقذائف الهاون قرب قاعدة عسكرية



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