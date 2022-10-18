القوات اليمنية تشن عملية عسكرية ضد مواقع الحوثيين في الضالع

شنت القوات اليمنية اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية ضد مواقع الحوثيين وسط مدينة الفاخر شمال غرب محافظة الضالع وسط اليمن.وقال مصدر فى قيادة القوات المشتركة "قوات حكومية مسنودة بالمقاومة الجنوبية والقبائل" - حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية - إن العملية استهدفت تحصينات الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين الطرفين استمرت نحو نصف ساعة متواصلة عقب هجوم القوات المشتركة.

وأوضح أن العملية باغتت مقاتلي الحوثي المتمركزين في تحصيناتهم وسط سوق الفاخر، وألحقت بهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، كما تسبب الهجوم في إعطاب آلية حوثية في مثلث "بيت الشرجي" واستهداف تعزيزات عسكرية للحوثيين قبل وصولها إلى خطوط التماس في مدينة الفاخر.

تأتى هذه التطورات عقب فشل تمديد الهدنة الأممية بين الحوثيين والحكومة، وسط خروقات متواصلة للهدن السابقة.