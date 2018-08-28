آلاف السوريين يبدأون العودة إلى داريهم لأول مرة منذ إستعادتها من المعارضة قبل عامين
GMT 18:30 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسقوات الاحتلال تطلق بالونات انارة بالقرب من موقع نصب التذكاري في مدينة بيت حانون شمال غزة
GMT 17:47 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسمقتل جندي وإصابة 3 باشتباكات بين الحماية الرئاسية ولواء العصبة وسط تعز
GMT 17:46 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسروسيا تجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة
GMT 17:46 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسإحباط تفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس
GMT 17:42 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسإصابة مستوطن بجروح جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك