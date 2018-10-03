الحكومة اليمنية توجه دعوة للشعب إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم

الحكومة اليمنية توجه دعوة لكل الشعب اليمني، إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.